Večina azijskih borz v rdečem

Tokio, 21. novembra - Indeksi na osrednjih azijskih borzah so danes večinoma padli v minus. Kljub temu da je proizvajalec čipov Nvidia poročal o izjemnih četrtletnih poslovnih rezultatih, ki so presegli vse napovedi, so vlagatelji po poročanju tujih tiskovnih agencij pričakovali še več. Na trgovanje vplivajo tudi geopolitične razmere po svetu.