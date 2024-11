Zagovornik bo v pravdi brezplačno zastopal diskriminirano kandidatko za službo

Ljubljana, 21. novembra - Zagovornik načela enakosti bo v pravdi brezplačno zastopal kandidatko za službo v državni ustanovi, ki so jo na zaposlitvenem razgovoru spraševali, ali ima družino in otroke. S tem želi sporočiti, da so takšna vprašanja diskriminatorna. Na MJU so v odzivu za STA navedli, da se na pristojni komisiji za pritožbe s tovrstnimi pritožbami ne srečujejo.