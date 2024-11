Evroposlanci podprli še preostalih sedem komisarskih kandidatov

Bruselj, 20. novembra - Pristojni odbori Evropskega parlamenta so danes podprli še imenovanje šestih kandidatov za podpredsedniške položaje v prihodnji Evropski komisiji in madžarskega kandidata za komisarja Oliverja Varhelyija. Preostalih sedem od skupno 26 kandidatov je zeleno luč prejelo, potem ko so se o potrditvi komisije dogovorile skupine EPP, S&D in liberalci.