Newyorške borze končale neenotno

New York, 20. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili mešano. Vlagatelji so sicer čakali predvsem na objavo poslovnih izidov izdelovalca čipov Nvidia. Ta je po koncu borznega trgovanja sporočil, da je v tretjem trimesečju pridelal 19,3 milijarde dolarjev čistega dobička. S tem je pričakovanja trga presegel za skoraj dve milijardi dolarjev.