Bankirke do nove zanesljive zmage

Ljubljana, 20. novembra - Med ekipama OTP banke Branika in Calcita Volleyja, ki se bosta najbrž tudi letos borili v finalu državnega odbojkarskega prvenstva, trenutno boljši vtis zapuščajo Štajerke, ki so v devetem krogu proti Grosupljemu zlahka prišle do devete zmage, medtem ko so bile druge Kamničanke v Kopru predvsem po zaslugi zaspanega začetka manj prepričljive.