Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (20. 11.)

Ljubljana, 20. novembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o Eurostatovi objavi septembrskih podatkov o vrednosti gradbenih del v EU in pri tem omenile tudi Slovenijo. Poročale so o tem, da so v Ljubljani prvič v celoti razgrnili program EPK GO! 2025 in o pravnomočni obsodbi nekdanjega slovenskega premierja Janeza Janše zaradi obrekovanja.