Večer o infrastrukturni zapostavljenosti Koroške (21. 11.)

Maribor, 20. novembra - Tomaž Ranc v komentarju Petnajst mesecev in pol piše o infrastrukturno zapostavljeni Koroški, ki da je verjetno prometno najbolj zavožena slovenska regija. Avtor spominja, da Koroška že predolgo čaka na hitro cesto tretje razvojne osi, lani pa so po infrastrukturi silovito udarile še poplave. Počasna popoplavna sanacija otežuje življenje in delo.