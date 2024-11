Xi in Lula v Braziliji tudi o vojni v Ukrajini

Brasilia, 20. novembra - Brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva in kitajski voditelj Xi Jingping sta danes v Braziliji podpisala več deset sporazumov o sodelovanju med državama. V svetu, ki ga pretresajo oboroženi konflikti, Kitajska in Brazilija postavljata mir na prvo mesto, je dejal Lula in dodal, da si obe državi prizadevata končati vojno v Ukrajini.