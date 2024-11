Slovenske evroposlance iz EPP razburilo vabilo na zabavo YU nostalgija v Bruslju

Bruselj, 20. novembra - Slovenski evroposlanci iz politične skupine Evropske ljudske stranke so v pismu slovenski veleposlanici v Belgiji Barbari Sušnik izrazili obžalovanje, da zaposleni na veleposlaništvu vabijo na dogodek ob obletnici nastanka Jugoslavije. Z zunanjega ministrstva so sporočili, da so veleposlaništvo opozorili na neprimernost prepošiljanja vabila.