V Celju svečano odprli muzej in hram slavnih ženske klubske košarke

Celje, 20. novembra - V dvorani Gimnazije Celje Center so nocoj slavnostno odprli muzej in Hall of Fame Ženskega košarkarskega kluba (ŽKK) Cinkarna Celje. V hram slavnih je klub ob svoji 30-letnici uvrstil 40 nekdanjih igralk, ki so zaznamovale njegovo zgodovino v zadnjih 30 letih.