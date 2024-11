Uprava za zaščito in reševanje praznuje 30-letnico delovanja

Brdo pri Kranju, 21. novembra - Uprava RS za zaščito in reševanje bo danes v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju s slavnostnim dogodkom zaznamovala 30-letnico delovanja. Na dogodku bodo podelili priznanja sodelavcem, ki so v upravi zaposleni že 30 let, predsednica republike Nataša Pirc Musar pa bo podelila posebna priznanja nekdanjim in aktualnemu generalnemu direktorju uprave.