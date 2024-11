Podpisane prve pogodbe za odkup stanovanj v Masarykovi ulici

Maribor, 20. novembra - Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu je danes podpisal prvih pet pogodb z lastniki stanovanj v Masarykovi ulici v Mariboru. S tem se odpirajo možnosti za širitev dejavnosti UKC Maribor in razvoj dodatnih zdravstvenih kapacitet, ki bodo izboljšale dostopnost in kakovost zdravstvene oskrbe v celotni regiji, so sporočili z ministrstva.