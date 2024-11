Slovenija na lestvici uspešnosti boja s podnebnimi spremembami napredovala za 11 mest

Baku, 20. novembra - Slovenija je na lestvici uspešnosti boja s podnebnimi spremembami Climate Change Performance Index (CCPI) za leto 2025 napredovala za 11 mest na 30. mesto in bila prvič v družbi držav, ki so na tem področju srednje uspešne. Podrobnosti poročila so sicer snovalci predstavili ob robu današnjih pogajanj na podnebni konferenci ZN v Bakuju.