Pogrešajo 34-letnika iz Podlubnika

Škofja Loka, 20. novembra - Svojci od torka pogrešajo 34-letnega Aleša Obrana iz Podlubnika v Škofji Loki, ki potrebuje pomoč in nujno zdravstveno oskrbo. Visok je okoli 165 centimetrov, suhe postave, dolgih rjavih las s sivimi prameni, neurejenimi brki in brado. Oblečen je bil v rdeč pulover s kapuco, črno bundo, trenirko in športne copate, so sporočili s PU Kranj.