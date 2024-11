Mija Lorbek: EPK kot povezovanje nekoč razdruženih mest

pogovarjala se je Eva Horvat

Ljubljana, 25. novembra - V duhu slogana Gremo! Brezmejno se bo čez približno 70 dni v Novi Gorici in Gorici začela Evropska prestolnica kulture (EPK) 2025. Direktorica zavoda GO! 2025 Mija Lorbek pravi, da EPK pričakujejo s ponosom in da jih nič ne more ustaviti, da ne bi prek sodelovanja z italijansko stranjo gradili zgodbe za boljši svet.