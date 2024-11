Kompetenčno zasnovano izobraževanje spreminja ustaljene načine delovanja šole

Ljubljana, 20. novembra - V okviru projekta Modernizacija poklicnega izobraževanja je danes v Ljubljani potekala konferenca, ki je bila osredotočena na izzive in priložnosti, ki jih prinaša kompetenčno zasnovano načrtovanje in izvajanje programov poklicnega in strokovnega izobraževanja. Konkurenčna zasnovanost spreminja ustaljene načine delovanja šole, so se strinjali.