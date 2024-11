Uefa kaznovala Romune

Nyon, 20. novembra - Evropska nogometna zveza Uefa je tekmo 5. kroga med Romunijo in Kosovom v ligi C lige narodov registrirala s 3:0 v korist Romunov. Obračun so prekinili v 95. minuti. Takrat so igralci Kosova zapustili igrišče, potem ko so navijači skandirali "Srbija, Srbija" in "Kosovo je Srbija", so poročale tiskovne agencije, tudi Tanjug.