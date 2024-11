Ministrica za zdravje v Radečah odprla novo zobozdravstveno ambulanto

Radeče, 20. novembra - Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je v torek obiskala Zdravstveni dom Radeče, kjer je skupaj z županom Tomažem Režunom in direktorjem zdravstvenega doma Francijem Čečem slovesno odprla novo zobozdravstveno ambulanto za otroke in mladostnike, so sporočili z ministrstva za zdravje.