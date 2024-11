V javni obravnavi nov nacionalni program finančnega opismenjevanja

Ljubljana, 20. novembra - V javni obravnavi je osnutek novega nacionalnega programa finančnega opismenjevanja, ki ga v skladu s strategijo razvoja trga kapitala v Sloveniji za obdobje 2023-2030 in drugimi pobudami, priporočili in strategijami na ravni EU in Slovenije je pripravilo finančno ministrstvo. Mnenja v okviru javne obravnave sprejemajo do 20. decembra.