Lutkovno gledališče Maribor praznuje 50 let

Maribor, 21. novembra - Lutkovno gledališče Maribor (LGM) bo svojih 50 let obeležilo s hišnim festivalom med 28. novembrom in 3. decembrom, na katerem bodo po besedah direktorice Katarine Klančnik Kocutar prikazali predstave, ki so jih še posebej zaznamovale. Ob jubileju bodo na ogled postavili tudi več razstav in izdali knjigo Zgodbe izpod mize kot poklon lutkarstvu.