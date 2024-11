New York, 20. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje začeli pod izhodišči, saj vlagatelji premlevajo mešane poslovne rezultate trgovcev na drobno, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Trgi so obenem v pričakovanju objave poslovnih rezultatov proizvajalca čipov Nvidia.