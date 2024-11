Digitalizacija za lažje inšpekcijske nadzore na terenu

Ljubljana, 20. novembra - Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo razvija podporni informacijski sistem za učinkovit in transparenten inšpekcijski nadzor na terenu. Inšpektorji bodo imeli med drugim na voljo digitalne podatke in bodo lahko že na terenu opravili ključna dejanja, kot je priprava zapisnika.