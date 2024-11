Novak si je dela na vodotokih danes ogledal tudi v Kamniku

Ljubljana, 20. novembra - Minister za naravne vire in prostor Jože Novak je danes obiskal občine, ki ležijo ob porečjih srednje Save, Ljubljanice in Kamniške Bistrice. "Na kamniškem delu, ki je bil zelo poškodovan, so bili izredni ukrepi, ki so zagotovili predvsem pretočnost, dobro izpeljani," je dejal dobro leto po uničujočih poplavah.