Po ocenah WHO bo v prihodnje naraščalo število smrti zaradi protimikrobne odpornosti

Ljubljana, 20. novembra - Zaradi odpornosti mikrobov na antibiotike po ocenah WHO vsako leto umre 1,2 milijona ljudi. Do leta 2050 se bo po ocenah število smrti zaradi protimikrobne odpornosti še zvišalo, in sicer na dva milijona na leto. Strokovnjaki zato pozivajo k skrbnosti pri predpisovanju antibiotikov, pomembno vlogo pa ima tudi bolnišnična infrastruktura.