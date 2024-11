Pogrešajo 52-letnika z območja Ilirske Bistrice

Ilirska Bistrica, 20. novembra - Policija je 9. novembra prejela prijavo o pogrešanem 52-letnem Blažu Komljancu z območja Ilirske Bistrice. Nazadnje so ga opazili 5. novembra na železniški postaji v Pivki. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je ob 15.15 vstopil na vlak v smeri Ljubljane, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.