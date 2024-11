Ob 70-letnici Taluma o nujnosti, da Evropa sama poskrbi za strateške surovine

Kidričevo, 20. novembra - Kidričevski Talum je 70 let obstoja danes obeležil s poslovno konferenco, na kateri so govorili o aluminiju kot surovini prihodnosti. Dogodka sta se med ostalimi gosti udeležila tudi gospodarski minister Matjaž Han in generalni direktor European Aluminiuma Paul Voss. Oba sta izpostavila, da mora Evropa sama poskrbeti za strateške surovine.