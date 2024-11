Kumer na COP29: Pričakovanja glede rezultata podnebne konference se dvigujejo

Baku, 20. novembra - Pričakovanja na podnebni konferenci se dvigujejo in čutiti je željo po rezultatu glede podnebnih financ, je v izjavi novinarjem na prizorišču COP29 v Bakuju povedal minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Vsebinska razhajanja so po njegovem še vedno največja glede višine sredstev in prioritet, ki bi se jih moralo znotraj tega doseči.