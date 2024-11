Pogovori o novi Evropski komisiji v Evropskem parlamentu v ključni fazi

Bruselj, 20. novembra - V Evropskem parlamentu potekajo intenzivni pogovori o sestavljanju nove Evropske komisije, potem ko so pretekli teden preložili odločanje o šestih kandidatih za podpredsedniške položaje in komisarskem kandidatu iz Madžarske. Kakšen bo razplet, je težko napovedovati. Je pa za 17. uro predviden sestanek predsednice parlamenta in vodij skupin.