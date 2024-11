V enotedenskem nadzoru ugotovili 874 prekrškov voznikov tovornih vozil in avtobusov

Ljubljana, 20. novembra - V enotedenski mednarodno usklajeni preventivni akciji za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov, ki je potekala prejšnji teden, so policisti ustavili 3113 voznikov tovornih vozil in avtobusov. Ugotovili so 874 prekrškov, pri voznikih tovornih vozil 830 in 44 kršitev pri voznikih avtobusov, so sporočili z Generalne policijske uprave.