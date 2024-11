Brestanica, 20. novembra - Občina Krško v zadnjih letih pospešeno vlaga v energetske prenove šolskih in drugih objektov. Danes dopoldne so tako v Brestanici slovesno odprli energetsko sanirano telovadnico tamkajšnje Osnovne šole Adama Bohoriča. Sanacijo so sicer zaključili tik pred začetkom novega šolskega leta.