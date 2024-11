MSF zaradi policijskega nasilja omejuje dejavnosti na Haitiju

Port-au-Prince, 20. novembra - Zdravniki brez meja (MSF) so v torek zaradi policijskega nasilja in groženj napovedali omejitev dejavnosti na Haitiju. Nevladna organizacija je v izjavi za javnost navedla več primerov neprimernega ravnanja policije in sporočila, da do nadaljnjega ustavlja sprejemanje novih pacientov v prestolnici Port-au-Prince.