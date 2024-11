Svetovni dan anafilaksije v znamenju ozaveščanja o hudih alergijskih reakcijah

Ljubljana, 21. novembra - Na pobudo Evropske akademije za alergologijo danes v svetu prvič obeležujemo svetovni dan anafilaksije. Cilj pobude je izboljšati razumevanje vzrokov in simptomov te življenje ogrožajoče alergijske reakcije ter spodbuditi ukrepe za preprečevanje in zdravljenje. V Sloveniji zaradi anafilaksije umrejo od dva do trije ljudje na leto.