Volkswagnov sindikat v izogib odpuščanjem predlaga znižanje plač

Wolfsburg, 20. novembra - Sindikat IG Metall in svet delavcev nemškega proizvajalca vozil Volkswagen sta predlagala znižanje plač, da v koncernu ne bi prišlo do zapiranja tovarn in množičnih odpuščanj, ki jih je predlagalo vodstvo. S predlogom sindikata bi se stroški dela znižali za okoli 1,5 milijarde evrov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.