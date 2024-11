V Murski Soboti razstava najboljših praks za trajnosten svet

Murska Sobota, 20. novembra - V paviljonu Expano v Murski Soboti so v torek odprli razstavo z naslovom Lahko tehnologija reši svet? Razstava je plod sodelovanja veleposlaništva Švice v Sloveniji, farmacevtske družbe Lek in Instituta Jožef Stefan, predstavlja pa najboljše prakse za bolj trajnosten svet, so povedali ob odprtju.