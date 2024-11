Ljubljana, 20. novembra - Minister za naravne vire in prostor Jože Novak si bo danes v okviru obiska porečij v Sloveniji s kamniškim županom Matejem Slaparjem in izvajalci del ogledal tudi potek sanacije v Stahovici pri mostu čez Kamniško Bistrico v občini Kamnik, kjer bo ob 12. uri tudi izjava za medije, so sporočili z ministrstva.