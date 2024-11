Hari Mata Hari po desetih letih znova v Zagrebu

Zagreb, 22. novembra - Sarajevski mojster ljubezenskih balad in uspešnic Hari Varešanović se s svojo skupino Hari Mata Hari po desetih letih vrača v Zagreb. V hrvaški prestolnici bo februarja prihodnje leto imel tri koncerte. Občinstvo bo med drugim lahko slišalo njegove največje uspešnice, kot so Volio bih da te ne volim, Svi moji drumovi in Strah me da te volim.