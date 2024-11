Intereuropa z novo intermodalno povezavo med Koprom in Beogradom

Koper, 20. novembra - Slovenski logist Intereuropa ima vzpostavljeno novo železniško povezavo med pristaniščem Koper in terminalom Nelt Dobanovci v Beogradu, so sporočili iz družbe. Kot so pojasnili, gre za napredno zasnovano intermodalno rešitev, ki bo podjetjem v regiji omogočila bolj učinkovite in stroškovno ugodne logistične rešitve.