Forum poslovne integritete in transparentnosti v znamenju boja proti korupciji

Ljubljana, 20. novembra - Tudi letošnji forum poslovne integritete in transparentnosti v organizaciji Transparency International Slovenia poteka v znamenju boja proti korupciji. Predstavniki organizacije in predsednik KPK Robert Šumi so spomnili na neizpolnjevanje priporočil Sloveniji na tem področju, tudi na nesprejetje resolucije o preprečevanju korupcije.