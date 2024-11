V BiH pridržali Rusa, ki naj bi usposabljal Moldavce za povzročanje nemirov

Bihać, 20. novembra - Na severozahodu Bosne in Hercegovine so minuli konec tedna pridržali ruskega državljana, ki ga sumijo usposabljanja moldavskih državljanov za sprožanje nemirov v svoji domovini. Proti njemu so uvedli preiskavo, nato pa ga bodo izgnali iz države, so za mrežo Radio Slobodna Evropa (RSE) v torek potrdili pristojni organi.