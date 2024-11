Spremenjen pravilnik z umikom prepovedi vgradnje bojlerjev v javni razpravi

Ljubljana, 20. novembra - Ministrstvo za naravne vire in prostor je v javno razpravo posredovalo predlog spremembe pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah, iz katerega je umaknilo člen, ki je po novem letu predvideval prepoved vgradnje električnih bojlerjev in nekaterih drugih generatorjev toplote. Pripombe sprejemajo do 26. novembra.