V Gurglu znova pet Slovenk in en Slovenec

Ljubljana, 20. novembra - Gurgl v Avstriji bo po težavah z nezadostno snežno podlago v soboto in nedeljo gostil ženski in moški slalom svetovnega pokala v alpskem smučanju. V slovenski ženski ekipi ni sprememb in bodo znova tekmovale Ana Bucik Jogan, Andreja Slokar, Neja Dvornik, Lila Lapanja in Nika Tomšič, v moški ekipi pa se na tekme najvišjega ranga vrača Klemen Kosi.