Na Štajerskem nova primera goljufije, policisti pozivajo k previdnosti

Ljubljana, 20. novembra - Policisti so na območju Policijske uprave (PU) Maribor nedavno obravnavali dva primera goljufije. V prvem je šlo za lažni spletni oglas za pridobitev kredita, v drugem pa za prevaro prek telefona. Policisti občane pozivajo, da neznancem ne posredujejo občutljivih osebnih podatkov in jim ne omogočajo dostopa do spletnih bank, so sporočili.