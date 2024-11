Za zmanjšanje poškodb zaradi pritiska ključna preventiva

Ljubljana, 20. novembra - Poškodbe zaradi pritiska predstavljajo veliko ekonomsko breme za bolnika, svojce in družbo, so pred pred svetovnim dnevom preprečevanja poškodb, ki ga zaznamujemo v četrtek, na današnji okrogli mizi opozorili strokovnjaki. Strinjali so se, da je treba več denarja vložiti v preventivo in sistemsko urediti obravnavo področja.