Dnevnik o odstopu Fortenove od nakupa Engrotuša (20. 11.)

Ljubljana, 20. novembra - Sebastjan Morozov v komentarju Odstop od prevzema bi lahko bil dobra vest piše o skupini Fortenova, ki si je premislila o nakupu Engrotuša, ki obvladuje trgovsko verigo Tuš. Avtor meni, da bi to bila lahko dobra vest za številna slovenska agroživilska podjetja in gospodinjstva, a to je predvsem odvisno od bilančne slike podjetja.