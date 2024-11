Azijske borze ob stopnjevanju napetosti med Rusijo in Ukrajino neenotno

Tokio, 20. novembra - Azijske borze danes niso ubrale enotne smeri. Vlagatelji so previdni in niso pripravljeni veliko tvegati, v središču pozornosti pa je povečanje napetosti med Rusijo in Ukrajino. Na trgih se napeto pričakuje tudi za danes napovedano objavo poslovnih rezultatov proizvajalca čipov Nvidia.