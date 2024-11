Občina Šoštanj bo namenu predala nov most čez Florjanščico

Šoštanj, 20. novembra - Občina Šoštanj bo danes namenu predala nov most čez Florjanščico v naselju Skorno. Most, ki ima tudi pločnik za pešce, je širok 7,55 metra, dolg pa je 8,27 metra. Kot so za STA povedali na šoštanjski občini, nov armiranobetonski most stoji na istem mestu kot prejšnji most, ki je bil dotrajan in ga je bilo treba odstraniti.