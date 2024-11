New York, 20. novembra - New York pretresa smrt treh ljudi, ki jih je v ponedeljek brez očitnega razloga z nožem ubil 51-letni domačin. Napadalca so policisti pridržali, kot je v torek pojasnil župan Eric Adams, pa gre za posameznika, ki je bil v preteklosti že večkrat aretiran in obsojen.