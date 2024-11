V Braziliji aretacije v vojski zaradi načrtovanja umora Lule da Silve

Rio de Janeiro, 20. novembra - V Braziliji so v torek pridržali štiri vojaške častnike, ki naj bi leta 2022 načrtovali umor takrat novoizvoljenega predsednika države Luiza Inacia Lule da Silve. Četverico so pridržali v Riu de Janeiru, v povezavi s primerom pa so pridržali tudi policista, poroča francoska tiskovna agencija AFP.