Na forumu o TNP o pripravi novega desetletnega načrta upravljanja parka

Bovec, 19. novembra - V Bovcu je danes potekal forum zainteresirane javnosti za pripravo desetletnega načrta upravljanja TNP za obdobje od leta 2026 do 2035. Skoraj 80 udeležencev je oblikovalo predloge, ideje in priporočila, ki jih bo zavod preučil in po presoji vključil v načrtovane aktivnosti za prihodnje desetletje.