Češka, Finska in Gruzija zadnje potnice na EP za nogometašev U-21

Ljubljana, 19. novembra - Mladi slovenski nogometaši do 21 let so se že pred časom neposredno uvrstili na evropsko prvenstvo, ki bo od 11. do 18. junija 2025 potekalo na Slovaškem, danes pa so se končale še dodatne kvalifikacije. V teh so si nastop priborile še reprezentance Češke, Finske in Gruzije.